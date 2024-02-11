Trafik kazası sonrası kurşunlar konuştu. 2 yaralı

Adana'da Naim Emin Ü.'nün kullandığı araç ile Tayfun T. (21) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletli sürücü yere savrulurken otomobil bir işyerine çarparak durdu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edilirken Tayfun T.’in yakını Sedat E. (33) olay yerine gelerek otomobil sürücüsü Naim Emin Ü. ile kavga etti.

Kavgada silahlar çekildi ve Naim Emin Ü. ve Sedat E. karşılıklı birbirlerine tabancayla ateş etti.

Her iki tarafta birbirini ayağından yaralandı ve kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Tayfun T. ile sonrasında silahlı kavgada birbirlerini yaralayan Naim Emin Ü. ve Sedat E. hastaneye kaldırıldı.