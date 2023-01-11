11 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Ustasının önce ayağını sonra kafasını kırdı

Ustasının önce ayağını sonra kafasını kırdı

Ustasının yanına iş öğrensin diye verilen çırak, yaptığı sakarlıklarla ustasını saniyeler içerisinde hastanelik etti. Olayın görüntüleri sosyal medyada viral aldı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 20:35
Takip Et

Ustasının önce ayağını sonra kafasını kırdı. Her şey saniyeler içinde oldu

Ustasının önce ayağını sonra kafasını kırdı
+
Aa
-

Oto saniyede güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde çırak yaptığı 'acemilik hatalarıyla' ustasının ayağına ve başına art arda iki kere aynı demiri düşürünce ustasını adeta hastanelik etti.

Brezilya'da bir tamirhanede yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.

"Ustaya yardımcı olsun" diye işe alınan çırağın, büyük dikkatsizliği, ustasını hastanelik etmeye yetti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Söz konusu olayda, dükkanın içinde zeminde dikey uzatılmış demir parçayı alıp, tavana doğru diken çırak, sabitlendiğinden emin olmadan arkasını dönüp gidiyor.
Duvara dayalı demir parça sabitlenmediği için sandalyede durumdan habersiz ustanın ayağına büyük bir gürültüyle düşüyor.

USTAYA DARBE ÜSTÜNE DARBE

Olayın devamında yaşananlar ise bu kadarı da olmaz artık denilecek cinsten.

Ayağının acısının derdiyle koltuğunda oturmaya devam ederken, yere düşen demir parçayı geri alıp duvara tekrar dayayan sakar çırak, yine aynı şekilde sabitlendiğinden emin olmadan arkasını dönüp gitti.

Ayağını kontrol etmek için eğilen usta ise, bu kez başına düşen demir parça ile neye uğradığını şaşırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü, milyonlarca kez izlendi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Sedat
11.01.2023 22:10
Ülkedeki işçi kalitesi.  
 
Tamer TÜRK
11.01.2023 21:27
Vallahi billahi hayatımda hiç bu kadar gülmemiştim 😂😂😂👍  
 
Allah ailenize bağışlamış
11.01.2023 20:48
Büyük geçmiş olsun ama çok güldüm ya yok böyle bir şey, yahu dizilerde yapsalar abartmışlar denecek bir olay ahahahha  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
1
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
2
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
3
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
4
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
5
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
﻿Ara transfer harcama limitleri açıklandı
6
﻿Ara transfer harcama limitleri açıklandı
﻿Ara transfer harcama limitleri açıklandı
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
7
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Çin, Güney Kore ve Japonya'dan kısa süreli vizesiz geçişleri de durdurdu
﻿Çin, Güney Kore ve Japonya'dan kısa süreli vizesiz geçişleri de durdurdu
﻿Çin, Güney Kore ve Japonya'dan kısa süreli vizesiz geçişleri de durdurdu
﻿Ayder Yaylası'nda yıkım başladı
﻿Ayder Yaylası'nda yıkım başladı
﻿Ayder Yaylası'nda yıkım başladı
﻿Okyanus sıcaklıkları rekor seviyeye ulaştı
﻿Okyanus sıcaklıkları rekor seviyeye ulaştı
﻿Okyanus sıcaklıkları rekor seviyeye ulaştı
﻿İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz'dan Fahrettin Koca'ya 6 Ekim genelgesi tepkisi
﻿İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz'dan Fahrettin Koca'ya 6 Ekim genelgesi tepkisi
﻿İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz'dan Fahrettin Koca'ya 6 Ekim genelgesi tepkisi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.