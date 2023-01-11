Ustasının önce ayağını sonra kafasını kırdı

Oto saniyede güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde çırak yaptığı 'acemilik hatalarıyla' ustasının ayağına ve başına art arda iki kere aynı demiri düşürünce ustasını adeta hastanelik etti.

Brezilya'da bir tamirhanede yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.



"Ustaya yardımcı olsun" diye işe alınan çırağın, büyük dikkatsizliği, ustasını hastanelik etmeye yetti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Söz konusu olayda, dükkanın içinde zeminde dikey uzatılmış demir parçayı alıp, tavana doğru diken çırak, sabitlendiğinden emin olmadan arkasını dönüp gidiyor.

Duvara dayalı demir parça sabitlenmediği için sandalyede durumdan habersiz ustanın ayağına büyük bir gürültüyle düşüyor.

USTAYA DARBE ÜSTÜNE DARBE

Olayın devamında yaşananlar ise bu kadarı da olmaz artık denilecek cinsten.

Ayağının acısının derdiyle koltuğunda oturmaya devam ederken, yere düşen demir parçayı geri alıp duvara tekrar dayayan sakar çırak, yine aynı şekilde sabitlendiğinden emin olmadan arkasını dönüp gitti.

Ayağını kontrol etmek için eğilen usta ise, bu kez başına düşen demir parça ile neye uğradığını şaşırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü, milyonlarca kez izlendi.