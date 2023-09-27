Trafik kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti





Kaza, Kıyıkışlacık Mahallesi’nde 23 Eylül Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Kazada otomobil sürücüsü Ayşe Akı ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Akı'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansa hastaneye kaldırdı. Daha sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Akı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Akı'nın ölüm haberi ailesi ile tüm sevenlerini yasa boğdu. Akı, Selimiye Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.