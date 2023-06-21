Trafik kurallarını ihlal etmişlerdi. 4 sürücü trafikten men edildi

Gaziantep'te 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 8 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulanarak 4 araç trafikten men edildi.

Trafik kurallarını ihlal etmişlerdi. 4 sürücü trafikten men edildi

İHA

Araban İlçe Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren araç ve şahısların men edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi ve meydana gelen suçların faillerinin yakalanması amacıyla huzur-güven uygulaması yaptı.

İcra edilen huzur-güven uygulamasında 120 kişi sorgulanarak, 49 araç denetlendi.

Yapılan denetimlerde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 8 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulanarak 4 araç trafikten men edilip yasal işlemler yapıldığı bildirildi.

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