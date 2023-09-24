Trafik magandaları böyle görüntülendi. Derme çatma sepeti motora bağlayıp otobana çıktılar

Sakarya'nın Adapazarı-İzmit D100 karayolunda trafiği tehlikeye atan görüntüler kameraya yansıdı. Derme çatma sepeti tek bir tekerlekle motosikletine bağlayan bir kişi, ailesiyle birlikte trafikteki kişileri böyle tehlikeye attı.

Trafik magandaları böyle görüntülendi. Derme çatma sepeti motora bağlayıp otobana çıktılar

MedyaBar'da yer alan bilgilere göre; dün akşam saatlerinde Adapazarı-İzmit D100 karayolunda ızla akan trafiğin içinde seyir halindeki bir motosikletli aileyi görenler şoke oldu.

Derme çatma demirlerle yapılan ve basitçe kurulmuş bir profille sepet motosiklete bağlandı. Bu bağlantıyı sadece bir tane tekerlek taşıdı.

Sepetin üzerinde bir kadın ve bir çocuğun hayatı tehlikeye atılarak yolculuk yapıldı.

Motosikletine bindirdiği bir kişiyle kasksız olduğu görülen sürücünün sepetle yaptığı tehlikeli yolculuk trafikte seyir halindeki diğer sürücülerin tepkisini çekti.

Kartepe mevkiinde çekilen görüntülerde 4 kişinin yolculuk yaptığı motosiklet ve sepeti trafikte seyir halinde gözlerden kayboldu.

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