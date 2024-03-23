Trafik magandası tartıştığı kadın sürücüye saldırdı

Kadıköy'de minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücü araçtan inince olanlar oldu. Minibüs şoförü kadına yumruklar salladı. O anlar cep telefonuna kaydedildi.

Kadıköy'deki olay Kozyatağı Kaya Sultan Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde ilerleyen panelvan minibüsün şoförü ile kadın sürücü arasında tartışma çıktı.

Bunun üzerine kadın sürücü araçtan indi. Minibüsün camına yaklaşan kadın sürücü şoföre tepki gösterdi. Kadın sürücü, minibüsün kapısını açmaya çalıştığı sırada aracından inen şoför, kadına saldırdı.

Kavgayı vatandaşlar ayırdı. Kavga nedeniyle sokak üzerinde bir süre trafik durdu.

Araya girenler her iki sürücüyü de araçlarına bindirdi. Araçlarına binen sürücüler olay yerinden ayrıldı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.