Trafik magandası tartıştığı kadın sürücüye saldırdı

Kaynak: DHA
Trafik magandası tartıştığı kadın sürücüye saldırdı
İstanbul Kadıköy'de bir minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı. O anları bir sürücü cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Kadıköy'de minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücü araçtan inince olanlar oldu. Minibüs şoförü kadına yumruklar salladı. O anlar cep telefonuna kaydedildi.

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Kadıköy'deki olay Kozyatağı Kaya Sultan Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde ilerleyen panelvan minibüsün şoförü ile kadın sürücü arasında tartışma çıktı.

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Bunun üzerine kadın sürücü araçtan indi. Minibüsün camına yaklaşan kadın sürücü şoföre tepki gösterdi. Kadın sürücü, minibüsün kapısını açmaya çalıştığı sırada aracından inen şoför, kadına saldırdı.

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Kavgayı vatandaşlar ayırdı. Kavga nedeniyle sokak üzerinde bir süre trafik durdu.

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Araya girenler her iki sürücüyü de araçlarına bindirdi. Araçlarına binen sürücüler olay yerinden ayrıldı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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