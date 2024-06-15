Trafik polisinin esprili cevabı gülümsetti. 'Mantıklı ölmek daha iyi olurdu'

Kaynak: Haber Merkezi
Trafik polisinin esprili cevabı gülümsetti. 'Mantıklı ölmek daha iyi olurdu'

Bir çevirme noktasında motor sürücüsünü durduran trafik polisi, "Niye kaskın yok?" sorusuna "Hava sıcak" cevabını aldı. Trafik polisinin esprili bir şekilde "Mantıklı, ikna oldum. Ölmek daha iyi olurdu" şeklindeki yanıtı, herkesi güldürdü.

İstanbul'da bir çevirme noktasında yaşanan olay, hem trafik güvenliği konusunda dikkat çekti hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü. Trafik polisi, kask takmayan bir motor sürücüsünü durdurarak "Niye kaskın yok?" diye sordu. Sürücünün "Hava sıcak" şeklindeki cevabına polis, esprili bir şekilde "Mantıklı, ikna oldum. Ölmek daha iyi olurdu" diyerek yanıt verdi.

Polisin bu esprili cevabı, hem çevredeki vatandaşları hem de sosyal medyada olayı duyanları gülümsetti. Olay, sosyal medyada hızla yayıldı ve kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşıldı.

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