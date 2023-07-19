Zorunlu trafik sigortasının fiyatları her ay çeşitli maliyet kaynaklı güncellemeler nedeniyle değişmektedir. Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatlarını sizler için derledik. Peki, trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?

TEMMUZ AYI ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Trafik sigortası yaşayabileceğiniz bir kaza sonucunda karşı tarafın aracına, üçüncü şahısların malına ya da bedeni (sakatlık ve ölüm) zararlarına karşı olan yükümlülüğünüzü poliçenizin kapsamındaki teminat ve limitlere bağlı olarak sizin adınıza ödüyor.

Bu limit her yıl değişiyor. Örneğin bu yıl için geçerli araç başına maddi gider teminatı 120 bin lira. Trafik sigortası yasal olarak zorunludur. Yani araçların trafik sigortalarının bulunmaması durumunda trafiğe çıkmaları kanunen yasak. Denetimlerde sigortasız olduğu tespit edilenlere ceza kesilmektedir.

İşte Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları...

ZORUNLU TRAFİK SİFORTASI FİYATINA NELER ETKİLİ OLUYOR?

Zorunlu trafik sigortasının teminatlarının kapsam ve limitleri ile trafik sigortasında uygulanabilecek primler yasal çerçeveye göre şekilleniyor. Zorunlu trafik sigortası prim hesaplaması çeşitli etkenlere göre değişiklik gösteriyor.

Örneğin; araç ve sigortalıya ait bilgiler, aracın kullanım tipi (hususi oto/ kamyon/otobüs vb.), ikamet edilen ve aracın kullanıldığı il, sigortalının hasar geçmişi durumu fiyat belirlerken etkili oluyor. O yüzden aynı basamaktaki sürücüye farklı fiyatlar çıkabiliyor.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI TAVAN FİYATI NEDİR?

Zorunlu trafik sigortası tavan fiyatları yasal çerçeveye bağlı olarak her ay Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirleniyor ve ilan ediliyor. Son olarak bu yönde 1 Mayıs’ta yeni bir düzenlemeye gidilmiş, tavan fiyata yüzde 5 zam yapılmıştı. Yine tavan fiyatı artırım oranının mayıstan itibaren yüzde 2 olarak uygulanmasına karar verilmişti.

Düzenlemeyle ayrıca 0 (sıfır) ve 8 olmak üzere iki yeni basamak eklendi. Hiç kaza yapmayanlar 8’inci basamağa kadar çıkıyor ve ödeyecekleri prim düşüyor. Sık kazaya karışılması durumunda, basamak 0’a kadar iniyor ve sigorta pahalanıyor.

TEMMUZ AYI İSTANBUL İÇİN ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI

Temmuz itibarıyla İstanbul’da otomobiller için en düşük (8’inci basamak) trafik sigortası tavanı 3 bin 51 lira oldu. Sürekli kazaya karıştığı için riskli grupta (0’ıncı basamak) yer alan sürücülerin ödeyeceği tutar yani en yüksek sigorta ise 18 bin 309 liraya çıktı. Yine İstanbul’da taksiler için en yüksek zorunlu trafik sigortası 43 bin 445 lira, en düşük trafik sigortası da 7 bin 241 lira oldu.

Bu tutarlar tavan yani şirketler belirlenen tutarın üzerinde poliçe kesemiyor. Ancak rekabet nedeniyle daha düşük fiyat veren olabilir, 2-3 sigorta acentesinden bilgi almakta fayda var. Diğer yandan bazı şirketler son günlerde enflasyon, döviz kuru, yedek parça ve asgari ücret artışları kaynaklı trafik poliçesi kesmekten kaçınıyor. Zorunlu sigorta poliçelerin yenilenmemesi ise mağduriyetleri artırıyor.