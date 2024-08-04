Trafikte aracı çekeceğim, çektirtmem kavgası

Aksaray’da aracını 3 şeritli yolun 2. şeridine hatalı park ederek trafiği aksatan otomobil sürücüsüne işlem yapmak isteyen polis memuru, sürücünün mukavemetiyle karşılaştı. Aracı çektirmek isteyen trafik polisine karşı çıkan sürücü, asayiş polisine ise, “Elini ayağını öperim ama o arabayı çektirtmem” diye tepki gösterdi.

Taşpazar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi'nde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, bir telefoncu dükkanına telefon bırakmaya gelen M.U. (23) 68 BU 200 plakalı aracını park edecek yer bulamayınca 1’i araçların park edildiği 2 şeridi ise trafiğe açık olan yolun 2. şeridine park ederek trafiği tek şeride düşürdü.

Aksaray’ın en işlek caddesi olan Ebulfez Elçibey Caddesi'nde trafik ciddi anlamda aksarken caddede epeyce uzun araç kuyruğu oluştu.

Trafikte aksamaların yaşandığı caddeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesine bağlı motosikletli polis memuru trafiği adeta felç eden otomobili çekiciyle çektirmek istedi. Ancak aracının başında polis memurunu görüp gelen sürücü M.U. polis memuruna “Aracımı çekemezsiniz” diyerek tartışma başlattı. Polis memuru genç sürücüye yasaları ve kuralları hatırlatsa da sürücü ısrarla aracının çektirilemeyeceğini söyledi.

Sürücü ile polis memuru arasında gerginlik yaşanırken sürücü polis memurunun görevini yapmasına engel olunca olay yerine asayiş ekibi istendi. Trafik sıkıştığı için asayiş ekipleri de olay yerine intikal etmekte güçlük çekti. Siren çalarak olay yerine ulaşmaya çalışan asayiş ekipleri bir süre sonra olay yerine ulaşmayı başardı.

Ekipler öfkeli sürücüyü sakinleştirmeye çalışsa da, sürücü asayiş ekiplerine de defalarca aracı çektirtmeyeceğini söyledi. Polis memuruna polis merkezine de gitmeyeceğini söyleyen sürücü, “Neden çektiriyorsun sen benim arabamı. Polis merkezine gitmem. Ben sana saygı duyuyorum ama ben o arabayı çektirtmem.

Evimi taşırken şuraya bir telefon bırakmaya geldim. Evim ortada duruyor. Ben o arabayı çektirtmem abi. Elini, ayağını öperim ama o arabayı çektirtmem. Bana ceza yazsın ben yiyeyim. Ben o arabayı orada bırakmam. Neden çekiyor benim arabamı? Sebebini söyleyin bana” diye konuştu.

Polis ekipleri aracın çekilme nedenini anlatsa da ikna olmayan sürücüye çeşitli maddelerden 3 bin 702 TL para cezası kesildi, 100 ceza puanını doldurduğu için M.U.'nun ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Araç çekiciye yüklenerek otoparka çektirilirken, sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.