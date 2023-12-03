Trafikte çevirilen genç arkamda mafya var dedi, polisi tehdit edip çileden çıkardı

Düzce'de bir kişi, modifiyeli egzoz kullandığı için trafik denetimine takıldı. Trafikten men edilen şahıs "Arkamda mafya var" diyerek kendince polisleri tehdit etti. Görev başındaki polisleri çileden çıkardı.
04 Aralık 2023 Pazartesi
Düzce'de bir kişi, modifiyeli egzoz kullandığı için trafik denetimine takıldı. Trafikten men edilen şahıs "Arkamda mafya var" diyerek kendince polisleri tehdit etti. Görev başındaki polisleri çileden çıkardı.
Düzce'de bir kişi, modifiyeli egzoz kullandığı için trafik denetimine takıldı. Trafikten men edilen şahıs "Arkamda mafya var" diyerek kendince polisleri tehdit etti. Görev başındaki polisleri çileden çıkardı.