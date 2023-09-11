Trafikte kadın şiddeti. Erkek sürücüyü aracıyla sürükledi

İHA'nın haberirne göre, olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Kardelen Mahallesi’nde meydana geldi.

İddialara göre, trafikte seyir halinde ilerleyen bir otomobil ve hafif ticari araç tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi nedeniyle cadde ortasında araçlarından inen taraflar kavga etmeye başladı.

Kadın sürücü, tartıştığı erkek sürücüyü tartaklayarak otomobilinin çevresinden uzaklaştırdı. Kadın sürücü daha sonra erkek sürücüyü metrelerce sürükledi.

Sürüklenen vatandaş ise daha sonra kendilerini ayırmaya çalışan kurye ile tartıştı. Olay ise başka bir vatandaşın kamerasına yansıdı.