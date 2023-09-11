Tartıştığı erkeği önce tartakladı sonra aracıyla metrelerce sürükledi

Ankara’da bir otomobil ve hafif ticari araç sürücüsü arasında seyir halindeyken tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyünce aracından inen erkek sürücü, kadın sürücünün aracının yanına giderek konuşmaya çalıştı. Bunun üzerine kadın sürücü aracından inerek erkek sürücüyü tartaklamaya başladı.

ARACIYLA METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Erkek sürücü kadının aracına binip gitmesine izin vermeyerek polisi aramak istedi. Kadın sürücü ise aracına binip, aracıyla erkek sürücüyü metrelerce sürükledi.

Bu sırada, vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi. Ancak sürüklenen sürücü, kendini ayırmaya çalışan bir kurye ile de tartışarak kavga etmeye başladı.

Olay yerinde bulunan bir vatandaş yaşananları cep telefonu kamerasına kaydederek tepki gösterdi.