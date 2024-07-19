Yılanı iple bağlayıp gezdirince tartışma konusu oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Yılanı iple bağlayıp gezdirince tartışma konusu oldu

Mersin’de bir kişi, yılanın boynuna ip bağlayarak gezintiye çıkardı ve bu anları sosyal medyada paylaştı. Olay, bazı kullanıcılar tarafından komik bulunurken, bazıları ise hayvana eziyet olarak yorumladı.

Mersin’de yaşanan sıra dışı bir olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir kişi, yılanın boynuna ip bağlayarak gezintiye çıkardı ve bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Videoda, yılanı tasmayla gezdiren kişinin rahat tavırları ve çevresindekilerin şaşkın bakışları görülüyor.

Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar arasında ikiye bölünen görüşler ortaya çıktı. Bir kesim, bu durumu eğlenceli ve komik bulurken, diğer kesim ise yılanın bu şekilde gezdirilmesini hayvana eziyet olarak değerlendirdi.

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