Yılanı iple bağlayıp gezdirince tartışma konusu oldu

Mersin’de yaşanan sıra dışı bir olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir kişi, yılanın boynuna ip bağlayarak gezintiye çıkardı ve bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Videoda, yılanı tasmayla gezdiren kişinin rahat tavırları ve çevresindekilerin şaşkın bakışları görülüyor.

Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar arasında ikiye bölünen görüşler ortaya çıktı. Bir kesim, bu durumu eğlenceli ve komik bulurken, diğer kesim ise yılanın bu şekilde gezdirilmesini hayvana eziyet olarak değerlendirdi.