Trafikte tanımadığı motosikletliyi taciz edip öldürdü. İfadesinde 'ben biraz şımarığım' dedi

Arnavutköy’de tanımadığı motosiklet sürücüsü ve arkadaşını düşürüp ölümlerine sebep olan trafik magandasının emniyette verdiği ifadesinde , “Ben biraz şımarığım, şaka yapıyordum" dediği iddia edildi.

Trafikte tanımadığı motosikletliyi taciz edip öldürdü. İfadesinde 'ben biraz şımarığım' dedi

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Pirinççi köyünde, tanımadığı motosiklet sürücüsünü ve arkadaşını taciz eden bir trafik magandası iki gencin düşüp hayatını kaybetmesine neden oldu.

Meydana gelen korkunç kazada 23 yaşındaki Murat Vermez ve arkadaşı Nazlıcan Yolcu yaşamını yitirdi.

Genç kız ve erkeğin ölümüne neden olan Berkant Keskin’in emniyetteki ifadesi ise kan dondurdu.

'BEN BİRAZ ŞIMARIĞIM”

Berkant Keskin ifadesine, “Ben biraz şımarığım, şaka yapıyordum" dediği iddia edildi. Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Keskin'in sosyal medya hesabı kapatıldı.

“OLAYIN CİDDİYETİNİN FARKINDA DEĞİL”

Kazada hayatına kaybeden gençlerin arkadaşlarından Emre Şengöl'ün PD'ye yaptığı açıklamada, “Adliyeye ben gitmedim fakat yakınlarım gitti. Berkant Keskin'in yürüyüşünden bile olayın ciddiyetinin farkında olmadığı apaçık ortadaymış. İnanılmaz rahat cevaplar vermiş. Pişkin pişkin. İddialar, verdiği ifade yazılı olarak ortaya çıkar. Berkant Keskin kazadan önceki paylaşımlarında bile 'Şımarık' olduğunu yazmış. Biz çok üzüldük. Şaka uğruna yıllardır tanıdığım mahalle arkadaşımı, dostumu kaybettim ben.” dedi.

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