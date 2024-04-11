‘Şımarık Katil’e ödül gibi ceza! 2 genci hayattan koparmıştı

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmada, sanık Keskin ve avukatları hazır bulundu. Katılan avukatı Ahmet Tokdemir, Nazlıcan Yolcu’nun arkadaşı Ceylan Ayan’ın kazayı gördüğünü belirtti ve Ayan’ın tanık olarak dinlenmesini talep etti. Mahkeme heyeti bu talebi kabul etti ve Ayan’ın ifadesini aldı.

"TEMAS ANINI GÖRMEDİM"

Ayan, “Olay anında üçüncü sıradaydım, bir arkadaşımın arkasındaydım. Berkant, Nazlıcan’ın bulunduğu motosiklete arka taraftan, onların sağına doğru geçecek şekilde yanaşarak motoru sürdü. Sonra Nazlıcan ve diğer arkadaşımızın yere düştüğünü gördüm. Temas anını görmedim, biz bir süre gittikten sonra durduk, gidiş anında duramadık.” dedi.

"MESAFE YAKLAŞIK 50 METRE KADARDIR"

Ayan, Nazlıcan Yolcu’nun yakın arkadaşı olduğunu belirtti ve “Osman Berkant’ın Nazlıcan’ın yakın arkadaşı olduğuna dair Nazlıcan’dan herhangi bir söylem duymadım. İlk ifademde bulunan eksiklikler olayın sıcaklığıyla bizi çağırmalarından kaynaklıdır. Şimdiki ifadem doğrudur, motorumuz üçüncü sıradaydı, benimle Nazlıcan’ların arasındaki mesafe yaklaşık 50 metre kadardır.” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısının talebi üzerine, önceki celse verilen mütalaayı tekrar ederek, sanığın ehliyetinin 3 yıldan fazla olmamak üzere geri alınmasına karar verildi.

Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, hayatını kaybeden kişilerin genç yaşta olması, meydana gelen zarar ve sanığın taksire dayalı ağırlıklı kusuru ile kazada asli ve tek kusurlu oluşunu dikkate alarak hüküm verdi.

Sanık Osman Berkant Keskin, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın eylemini “bilinçli taksirle” gerçekleştirdiğini değerlendirerek, cezayı 9 yıl 12 ay hapse çıkardı. Ancak, sanığın geleceği üzerindeki olası olumsuz etkileri dikkate alarak cezayı 8 yıl 4 ay hapse indirdi.

Cezanın miktarı, tutuklulukta geçirilen süre ve hükmedilen ceza miktarının sanığın kaçma kuşkusunu somutlaştırması nedeniyle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını değerlendiren heyet, tutukluluk halinin devamına karar verdi ve sanığın ehliyetinin de 2 yıl süreyle geri alınmasına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ:

Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi’nde 12 Ağustos 2023’te Osman Berkant Keskin’nin kullandığı motosiklet, önünde aynı istikamette seyreden Murat Vermez idaresindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Vermez ve arkasındaki Nazlıcan Yolcu hayatını kaybetti. Sürücü Keskin gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı.