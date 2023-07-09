Trafikte 'yok artık' dedirten görüntüler. Yurdum insanı sıcaktan bunalınca bakın ne yaptı

Bursa’da artan hava sıcaklıkları vatandaşın yeni çareler aramasına yol açtı. Trafikte bir motosikletli ve arkadaşının bulduğu yöntem ise yok artık dedirtti.

Merkez, Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde seyir halindeki elektrikli bisiklet sürücüsü arkasında bulunan arkadaşıyla serinlemek için çareyi vantilatörde buldu.

Kendisi iki tekerlekli aracı kullanırken, arka koltukta oturan arkadaşı ise elinde taşıdığı vantilatörü serinlemek için kendilerine tuttu. Kendilerini serinleten sürücü ve arkadaşının trafikteki tehlikeli yolcuğu başka sürücülerin kamerasına yansıdı.

(Kaynak: İHA)