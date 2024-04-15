Trafo direğine çarpan otomobil devrildi

Kaynak: İHA
Trafo direğine çarpan otomobil devrildi
Erzurum’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada otomobil trafoya çarptıktan sonra devrildi. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Yakutiye Mahallesi Menderes Caddesi’nde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre İ.A. idaresindeki 34 HN 1900 plakalı otomobil, yol kenarındaki trafoya çarparak devrildi.

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Park halindeki otomobil ile hafif ticari araca çarparak duran kaza sonucu sürücü İ.A. ve araçtaki Y.Y. yaralanırken, sağlık keipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulansalarla hstaneye sevk edildi. Dvrilen otomobil itfaiye ekipleri tarafından çekilirken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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