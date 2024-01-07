Trafo hırsızına suçüstü baskını

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle şehirdeki hırsızlık olaylarının önlenmesine ilişkin çalışmalar düzenlendi.
Çalışmalar neticesinde JASAT timlerince Şahinbey'de gerçekleştirilen devriye sırasında elektrik firmasının çalışanı gibi giyinip davranan bir kişi tespit edildi.
Elektrik trafolarından hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs, trafoda bulunan kabloları kesip çalmaya çalıştığı sırada suçüstü yakalandı.
Yakalanan M.A.K. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.