Trafo patlaması şehirde panik yarattı

Aydın'ın Söke ilçesinde kuvvetli yağışın ardından patlayan trafo ve saçılan ışıklar, panik yarattı. Yaşanan patlama sonrası Atatürk, Konak ve Fevzipaşa mahallelerinde bölgesel elektrik kesintileri yaşandı.

KAYNAK: İHA
Trafo patlaması şehirde panik yarattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Söke ve çevresine kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılmıştı.

Yağışlardan etkilenen Atatürk Mahallesi OSB kavşağı yakınındaki trafoda patlama yaşandı. Yaşanan patlama sırasında yoğun bir ışık süzmesi ortaya çıktı.

aw087845-02.jpgŞehrin çeşitli noktalarından görülen ışıklar vatandaşlar arasında paniğe neden olurken, patlamanın trafo kaynaklı olduğu anlaşıldı.

Bölgeye AYDEM ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri ise şehrin merkezi noktalarında devriye atarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

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