Traktör devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Karaman’da traktör kaza yaparak devrildi. Kazada sürücü yaşamını yitirdi.

KAYNAK: İHA
Traktör devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde merkeze bağlı Güldere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Aksüt’ün (52) kullandığı traktör, sürücüsünün virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Aksüt’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aksüt’ün cenazesi, Cumhuriyet Savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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