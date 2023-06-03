Traktör devrildi baba öldü çocukları yaralandı

Traktör devrilmesi sonucu baba öldü, çocukları yaralandığı bildirildi.

Traktör devrildi baba öldü çocukları yaralandı

İHA'nın haberine göre; Niğde’de freni tutmayan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada baba hayatını kaybederken, 2 çocuğu ise ağır yaralandı.

Kaza, Bor ilçesi Kılavuz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan B. (43) yönetimindeki 51 AZ 962 plakalı traktör köy içerisinde seyir halindeyken iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Hasan B. hayatını kaybederken, çocukları Berat B. ile İkra B. ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Öne Çıkanlar
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Son Haberler
Vatandaşlık veren şirketlere ceza Güncel
Vatandaşlık veren şirketlere ceza
Ölüdeniz'de engelli gençler kıyasıya yarıştı Spor
Ölüdeniz'de engelli gençler kıyasıya yarıştı
Aleyna Tilki’den çok konuşulacak itiraf: Onlara karşı savaşı kazandım Magazin
Aleyna Tilki’den çok konuşulacak itiraf: Onlara karşı savaşı kazandım
Adana'da 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Güncel
Adana'da 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kamyon terörü bitmek bilmiyor. Karşı şeride girdi. Yaralılar var Dünya
Kamyon terörü bitmek bilmiyor. Karşı şeride girdi. Yaralılar var
Selfie çekerken canından oldu Güncel
Selfie çekerken canından oldu
Arızası için altına girdiği TIR hareket edince öldü Güncel
Arızası için altına girdiği TIR hareket edince öldü