Traktör ikiye bölündü

Kaynak: İHA
Traktör ikiye bölündü
Denizli’nin Buldan ilçesinde, Denizli-Manisa karayolu Yenicekent kavşağında meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir traktör ortadan ikiye bölündü, üç araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, Manisa’dan Denizli yönüne seyir halinde olan 45 AGN 948 plakalı otomobilin, Yenicekent Mahallesi’nde tali yoldan karayoluna çıkmaya çalışan 20 RR 529 plakalı traktörle çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle traktör ortadan ikiye bölünürken, otomobilde de büyük hasar oluştu.

Kazaya, ilk iki aracın ardından çarpan iki aracın daha katılmasıyla zincirleme trafik kazası yaşandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan traktör ve otomobil sürücülerine ayakta müdahale etti. Trafik ekipleri, bölgede yeni bir kazanın meydana gelmemesi için gerekli önlemleri alarak, araçları bölgeden uzaklaştırdı ve yol temizlendikten sonra karayolundaki ulaşım yeniden normale döndü.

aw206979-01.jpg

Son Haberler
Her yıl 11 milyon kişi bu yüzden ölüyor. Dünya Sağlık Örgütü açıkladı Sağlık
Her yıl 11 milyon kişi bu yüzden ölüyor. Dünya Sağlık Örgütü açıkladı
Karpuz kelek çıkarsa 20 bin lira kazanabilirsiniz. Sakın üzülmeyin Ekonomi
Karpuz kelek çıkarsa 20 bin lira kazanabilirsiniz. Sakın üzülmeyin
Camekana çarpan kuş bayıldı Gündem
Camekana çarpan kuş bayıldı
Suudi Arabistan'da ülke tarihinin ilk mayolu defilesi Magazin
Suudi Arabistan'da ülke tarihinin ilk mayolu defilesi
İstanbul'un göbeğinde böyle kaçırıldı Önce dövdüler sonra da gasp ettiler Gündem
İstanbul'un göbeğinde böyle kaçırıldı Önce dövdüler sonra da gasp ettiler
Kahramanmaraş’ta deprem Gündem
Kahramanmaraş’ta deprem
Türk yatırımcılar 2023’te kriptodan 950 milyon dolar kazandı! Ekonomi
Türk yatırımcılar 2023’te kriptodan 950 milyon dolar kazandı!