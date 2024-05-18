Traktör ikiye bölündü

Kaza, Manisa’dan Denizli yönüne seyir halinde olan 45 AGN 948 plakalı otomobilin, Yenicekent Mahallesi’nde tali yoldan karayoluna çıkmaya çalışan 20 RR 529 plakalı traktörle çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle traktör ortadan ikiye bölünürken, otomobilde de büyük hasar oluştu.

Kazaya, ilk iki aracın ardından çarpan iki aracın daha katılmasıyla zincirleme trafik kazası yaşandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan traktör ve otomobil sürücülerine ayakta müdahale etti. Trafik ekipleri, bölgede yeni bir kazanın meydana gelmemesi için gerekli önlemleri alarak, araçları bölgeden uzaklaştırdı ve yol temizlendikten sonra karayolundaki ulaşım yeniden normale döndü.