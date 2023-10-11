Traktör kazası can aldı

Bolu'da devrilen traktörde bulunan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Arife Ergün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Traktör kazası can aldı

İHA'nın haberine göre, kaza, öğle saatlerinde Bolu-Gölcük yolunda meydana geldi. Gölcük yolundan merkez istikametine giden Mustafa Ergün idaresindeki 54 UE 309 plakalı römorku odun yüklü traktör, virajı alamayarak devrildi.

Meydana gelen kazada, römork traktörden ayrılarak başka yöne gitti ve odunlar yola saçıldı. Mustafa Ergün kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, yanında bulunan eşi Arife Ergün kazada ağır yaralandı.

Olay gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin hastaneye kaldırılan Arife Ergün'ün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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