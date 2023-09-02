Traktör römorkuna çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü

Kaza Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.A. (29) yönetimindeki 45 ADA 900 plakalı otomobil, H.D. (70) yönetimindeki 45 KA 011 plakalı traktöre takılı kuru üzüm yüklü römorka arkadan çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada Ali A. (26), olay yerinde hayatını kaybederken otomobil sürücüsü F.A. ile otomobilde bulunan B.A ve M.Ş.T. yaralandı.

Traktör sürücüsü H.D, gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.