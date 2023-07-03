Traktörü mezarı oldu

Editör: Bengü ZORLU

Akçaköy Derinöz Mevkii'ndeki 3 çocuk babası 67 yaşındaki Hüseyin Cengiz tarlasını sürmeye başladı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Cengiz şarampole devrildi.

Cengiz devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı gören bir vatandaş durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri traktörü kaldırdı.

Salık ekipleri 3 çocuk babası Hüseyin Cengiz'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Cengiz'in cansız bedenine kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılacağı belirtildi.