Traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü

Osmaniye'de kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kayasuyu köyü Mezililer Mahallesinde , 62 yaşındaki Mustafa Mezili, kullandığı traktör ile birlikte tarlaya gitti.

Aradan bir süre geçtikten sonra Mustafa Mezili'den haber alamayan yakınları tarlaya geldiğinde traktörün devrildiğini ve Mustafa Mezili'nin de traktörün altında kaldığını gördü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İş makinesi yardımıyla kaldırılan traktörün altında Mustafa Mezili'nin cansız bedenine ulaşıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mezili'nin cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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