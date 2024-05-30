İzleyenler şaştı kaldı: Spa bakımı yaptığı ördeği kesip yedi

Kaynak: Haber Merkezi
İzleyenler şaştı kaldı: Spa bakımı yaptığı ördeği kesip yedi

Bir sosyal medya kullanıcısının bir ördeğe verdiği spa hizmeti, izleyenleri şaşırtan bir sona evrildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, izleyenleri şaşırtan bir olayı gözler önüne serdi. Bir kullanıcının bir ördeğe verdiği spa hizmetini belgeleyen video, beklenmedik bir sona sahne oldu.

Videoda, ördeğin tüylerinin köpüklenip tarandığı, ayaklarına masaj yapıldığı ve özenle bakımının yapıldığı görülüyordu. Ancak videonun ilerleyen bölümlerinde ördeğin ölmüş bir şekilde gösterildiği ve nihayetinde pişirildiği görüldü. Bu anlar, izleyenleri şok içinde bıraktı.

Başlangıçta masum gibi görünen video, beklenmedik bir dönüşle sonlanarak sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. İzleyiciler, videonun içeriği hakkında çeşitli tepkiler gösterirken, hayvan hakları savunucuları ise bu tür içeriklerin yayılmasına karşı çıktı.

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