﻿Trakya çiftçisi arazi toplulaştırmasına karşı mitingde buluştu

MUSTAFA MURAT ÜRKEN- KIRKLARELİ / YENİÇAĞ

Kırklareli Pınarhisar'da 13 yerleşim yerini kapsayan binlerce dönüm tarım alanının zorunlu toplulaştırma yoluyla gaspına karşı çiftçiler Cumhuriyet Meydanında mitingde buluştu.

Toplanma alanında Çiftçilere diğer Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri ile beraber İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partililer de destek vererek “Yanlarındayız, toprağımıza, buğdayımıza ve ayçiçeğimize dokundurtmayacağız” dediler.