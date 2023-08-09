Trakya'da 7 ayda 126 hektar ormanlık alan yangınlarda zarar gördü

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da orman yangınlarında zarar gören alan geçen yıla göre iki kattan fazla arttı.

KAYNAK: AA
Trakya'da 7 ayda 126 hektar ormanlık alan yangınlarda zarar gördü

Trakya'da geçen yıl 38 farklı noktada çıkan yangınlarda 50,8 hektar alan zarar gördü.

Bu yıl ise 23 bölgede çıkan yangında 126 hektar alanda zarar tespit edildi.

Yangınların büyük bir bölümünün ise temmuz ayında meydana geldiği belirlendi.

Buna göre zarar gören alan miktarı, geçen yıla oranla iki kattan fazla artış gösterdi.
Yangın çıkan ormanlık alanların orman işletme müdürlükleri tarafından ağaçlandırılacağı vurgulandı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine yangınların sebebinin insan kaynaklı olduğunu söyledi.

Özellikle araçlardan yollara atılan sigara izmaritleri ile cam şişelerden kaynaklığını belirten Aksoy, tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Yanan bir ağacı geri getirmenin meşakkatli olduğunu anlatan Aksoy, "Ormanla beraber sadece ağaçlar yanmıyor, oradaki bütün flora, fauna zarar görüyor. Canlıların hepsi zarar görüyor. Oradaki biyoşeçitliliğin hepsi zarar görüyor. Dolayısıyla yangın deyip geçmemek lazım. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yangınların sebebi insan kaynaklı." dedi.

Yangınlara erken müdahalenin önemli olduğunu vurgulayan Aksoy, çiftçilerin de anız yakmaması gerektiğini kaydetti.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
CHP'li Sarıgül öğretmen atamalarının yapılmasını istedi Siyaset
CHP'li Sarıgül öğretmen atamalarının yapılmasını istedi
Rüyada onbaşı görmek ne anlama geliyor? Rüyada onbaşı görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada onbaşı görmek ne anlama geliyor? Rüyada onbaşı görmek ne demek?
Marsilya'da temizlik işçileri greve gitti, çöpler etrafa saçıldı Dünya
Marsilya'da temizlik işçileri greve gitti, çöpler etrafa saçıldı
Necati Gül Mısır’da Türkiye rekoru kırdı Spor
Necati Gül Mısır’da Türkiye rekoru kırdı
Fahriye Evcen peş peşe pozlar vererek eski formuna kavuştuğunu gösterdi Magazin
Fahriye Evcen peş peşe pozlar vererek eski formuna kavuştuğunu gösterdi
Arkadaşının arabalarına şaka maksadıyla 12 kilo dinamit koydu Dünya
Arkadaşının arabalarına şaka maksadıyla 12 kilo dinamit koydu
İlay Aksoy, Suriyelilerin evrakta sahteciliğini ortaya çıkardı Güncel
İlay Aksoy, Suriyelilerin evrakta sahteciliğini ortaya çıkardı