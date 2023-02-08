Trakya'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor

AA'da yer alan habere göre, Edirne Vali Yardımcıları, kurum müdürleri, kurumların çalışanları ve vatandaşlar elden ele verdikleri kolileri tırlara yüklüyor.



Yardım çalışmasına katılan Zülbiye Özer, AA muhabirine, vatandaşların 24 saat boyunca birbirlerini dinlendirerek yardım kolilerini hazırladıklarını belirtti.



Tüm Türkiye'nin yaraları sarmak için el birliğiyle çalıştığını ifade eden Özer, "Keşke daha fazlası gelse elimizden ve daha fazlasını yapabilsek. Ama unutmasınlar ki Edirne'de bir evleri ve bir aileleri var, her zaman kapımız açık her zaman yanlarındayız." dedi.



Gamze Duran da genç yaşlı herkesin yardım kampanyasına destek verdiğini belirterek, "Herkesin bu çorbada tuzu olması, vatandaşlarımıza katkıda bulunmamız çok güzel bir şey. Gece gündüz buradayız. Vardiyalı olarak çalışıyoruz." diye konuştu.



Vatandaşlardan Canan Üstev ise yardım kampanyasına destek olmak için gıda malzemeleri ve yaprak sarma getirdi.



Üstev, deprem nedeniyle herkesin çok üzüldüğünü anlatan Üstev, "Depremzedeler için yaprak sarma yaptım. Üzülerek hazırladım, katkıda bulunmak istedim." dedi.



Tırlara yüklenen yardımlar deprem bölgesine gönderildi.



Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ve Edirne Ticaret Borsası işbirliğinde 1000 adet elektrikli soba, kışlık kıyafet ve çeşitli ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu bir tır yardım malzemesi, deprem bölgesine gönderildi.



Edirne Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası da devam ediyor.



Vatandaşlar Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarına yardım malzemeleri getiriyor.



Bu arada ilçelerdeki yardım kampanyaları da sürüyor.

- Kırklareli

Kırklareli'nde de AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen yardım kampanyaları sürüyor.



Kentte Gençlik Merkezi ile zabıta müdürlüğünde toplanan yardım malzemeleri tırlar ile deprem bölgesine gönderiliyor.



Vatandaşlardan Ahmet Aktoprak, AA muhabirine, çok üzgün olduğunu söyledi.



Deprem bölgesindeki insanların zor durumda olduğunu ifade eden Aktoprak, "Bizde elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışacağız.Onların hissettiği acıyı soğu, ızdırabı bizde burada aynısını hissediyoruz. Bir nebze olsun bir yardımımız olur inşallah." şeklinde konuştu.



Kırklareli Üniversitesi Tiyatro Kulübü öğrencisi Furkan Altunkaynak ise kendisinin de Gölcük depremini yaşadığını belirterek "Bu acının ne demek olduğunu az çok biliyorum" dedi.



Tüm vatandaşları tek yürek olmaya davet eden Altunkaynak, "Kendi acınızı hissediyorsanız bu acıdır ama başkasının acısını hissediyorsanız insansınızdır." diye konuştu.



- Tekirdağ

Tekirdağ Valiliği öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonundaki yardım kampanyasında kullanılmamış kıyafetler, gıda, battaniye ve kişisel hijyen malzemeleri, İsmet İnönü Spor Salonu'na getiriliyor.



Vatandaşlarca getirilen yardımlar, görevli personel tarafından tasnif edilip paketlendi.



Tekirdağ Valiliğince 65 tıra yüklenen yardımların deprem bölgesine gönderildiği belirtildi.