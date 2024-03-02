Tramvay hattına yıldırım düştü

Kaynak: İHA
Tramvay hattına yıldırım düştü
Antalya'da tramvay hattına düşen yıldırım, seferlerde aksamaya neden oldu ancak olayda yaralanan olmadı.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmurun etkisiyle Aksu ilçesindeki tramvay hattına yıldırım düştü.

Yıldırım düşmesi sonucu kablolarda yanma meydana geldi. Neyse ki olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Ancak tramvay seferleri durdu ve ekiplerin arızayı gidermesi için çalışma başlatıldı. Seferlerin arızanın onarılmasının ardından normale döneceği belirtildi.

Bu tür hava olaylarının seferlerde aksamalara neden olabileceği, ancak yetkililerin hızla müdahale ederek sorunu çözecekleri vurgulandı.

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