Tramvayda bıçaklı kavga

İstanbul Gaziosmanpaşa’da, tramvayda yolculuk yapan 2 kişi arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

KAYNAK: DHA
Tramvayda bıçaklı kavga

Kavga sırasında yolculardan biri kolundan yaralanırken, diğer yolcu gözaltına alındı. Kavga anı ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün Hürriyet Mahallesi Ali Fuat Başgil Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında hareket halindeki tramvayda 2 yolcu arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında yolculardan biri diğer yolcuya bıçakla saldırdı. Kavgada bir kişi bıçakla kolundan yaralandı. Tramvayda bulunan diğer yolcular ise kavgayı güçlükle ayırdı. Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken, bıçakla saldıran kişi gözaltına alındı. Kavga anı ise tramvaydaki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

gaziosmanpasada-tramvayda-bicakli-kavga-4444-dhaphoto1.jpg

gaziosmanpasada-tramvayda-bicakli-kavga-4444-dhaphoto2.jpg

gaziosmanpasada-tramvayda-bicakli-kavga-4444-dhaphoto3.jpg

Öne Çıkanlar
Erzurum Kongresi’nin önemi nedir? Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar neler?
Erzurum Kongresi’nin önemi nedir? Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar neler?
Overthinking sendromu nedir? Aşırı Düşünme Overthinking sendromu belirtileri neler?
Overthinking sendromu nedir? Aşırı Düşünme Overthinking sendromu belirtileri neler?
Geçen hafta ÖTV zammı ile birlikte toplam 7,5 TL zam gelen motorine salı günü yine dev zam geliyor
Geçen hafta ÖTV zammı ile birlikte toplam 7,5 TL zam gelen motorine salı günü yine dev zam geliyor
Tevfik Göksu’nun namaz şovunun arkasından yine onlar çıktı
Tevfik Göksu’nun namaz şovunun arkasından yine onlar çıktı
Altın bugün ne kadar? 23 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 23 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Kılıçdaroğlu mu haklı İmamoğlu mu? Dev anket
Kılıçdaroğlu mu haklı İmamoğlu mu? Dev anket
Son Haberler
KPSS cevap anahtarı yayınlandı mı? 2023 KPSS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? Keşfet
KPSS cevap anahtarı yayınlandı mı? 2023 KPSS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
Rahim ağzı kanseri erkekler için de tehdit mi Sağlık
Rahim ağzı kanseri erkekler için de tehdit mi
İsrail Genelkurmay Başkanı görevi bırakan yedek askerlerden orduya dönmelerini istedi Dünya
İsrail Genelkurmay Başkanı görevi bırakan yedek askerlerden orduya dönmelerini istedi
Vergi ve borç yapılandırmada son ödeme tarihi yaklaşıyor Ekonomi
Vergi ve borç yapılandırmada son ödeme tarihi yaklaşıyor
Hindistan, basmati olmayan beyaz pirinç ihracatını yasakladı Dünya
Hindistan, basmati olmayan beyaz pirinç ihracatını yasakladı
Denizde kayboldu. Jet ski ile karaya çıkarıldı. Hastanede hayatını kaybetti Güncel
Denizde kayboldu. Jet ski ile karaya çıkarıldı. Hastanede hayatını kaybetti
Erzurum Kongresi’nde alınan kararları ve Mustafa Kemal Atatürk’ü bağrına basan yiğit Erzurum halkını selamlıyoruz Tarih - Mitoloji
Erzurum Kongresi’nde alınan kararları ve Mustafa Kemal Atatürk’ü bağrına basan yiğit Erzurum halkını selamlıyoruz