Transfersiz Beşiktaş buysa sonra ne olacak acaba. Gürel Yurttaş yazdı

Gürel Yurttaş- Yeniçağ

Beşiktaş, Almanya'daki 3. hazırlık maçını Fransa Ligi'nden Strasbourg'la yaptı.

Şenol Güneş sahaya ideal 11'e yakın kadrosunu çıkardı:

Mert, Rosier, Necip, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar.

Bunlara yeni transferler eklenecek. Bazı futbolcular kulübeye çekilecek.

Ancak burada Şenol Güneş'in işi hiç de kolay olmayacak.

Örneğin bir ara elden çıkarılması düşünülen Muleka. Bundan önceki hazırlık maçında sahanın en iyilerindendi. Bu maçta da öyleydi. Onur'un da ondan aşağı kalır tarafı yoktu.

Orta saha etkiliydi.

Ama her zamanki gibi Beşiktaş'ın skor değiştiren adamı yani vurucu gücü yine Aboubakar'dı. 10. dakikada Muleka'nın, 21. dakikada da Onur'un paslarını gole çevirirken ustalığını gösterdi yine. Onur ilk golün de temelini atanlardandı.

Beşiktaş'ın tek kusuru defanstaydı yine. Zaten 25. dakikada Sahi Dion'un golünde defans uyudu yine. Sanırım sahaya çıkan 11'deki Necip'in yerine ligde Amarty olacak. Bakalım defansı ne kadar toparlayacak?

İkinci yarı bol oyuncu değişiklikleriyle geçti. İki takımın teknik direktörü de kulübedeki oyuncuları görmek istediler bir de. Onun için ikinci yarıya fazla girmeyeceğim. Zaten ilk yarının skoru maçın da skoru oldu.

Sonuçta şunu söyleyeceğim. Geçen sezon "Şenol Güneş ligin başında gelseydi sonuç çok daha farklı olur" diyordu ya çoğu kimse. Haklı olduklarını bu hazırlık kampında gördük.

Beşiktaş iyi yolda. İyi oynuyor. Yeni oyuncularıyla daha da güçlenecek elbette.

Transfersiz Beşiktaş buysa transferler katıldıktar sonra ne olacak acaba? Göreceğiz.