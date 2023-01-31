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Ulaştırma Bakanlığı açıkladı. Tren bileti satış sistemi yenilendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve konvansiyonel trenlere bilet satışının yapıldığı sistemin yenilendiğini açıkladı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 15:44
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Tren bileti satış sistemi yenilendi. Ulaştırma Bakanlığı açıkladı

Ulaştırma Bakanlığı açıkladı. Tren bileti satış sistemi yenilendi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yenilenen bilet satış sisteminin yaklaşık 10 yıldır kullanıldığı ve sürekli güncellendiği belirtilerek, "YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde günde yaklaşık 70 bin yolcuya bilet satışı yapıyoruz. Bu nedenle bilet satışı yapılan kanalların çeşitlendirilmesi ve hızlandırılması amacıyla bilişim dünyasındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlara daha hızlı, kapsamlı ve kolaylaştırıcı hizmet verilmesi amacıyla yeni bir platform oluşturulması için çalışmalar yapıldığı vurgulanan açıklamada, yeni platformun sadece bilet satışında kolaylık sağlamayacağı, kapasite yönetimine akıllı çözümler üreteceği, yolcu taşımacılığına yardımcı hizmetlerin de verilmesini sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, yeni oluşturulan platformda vatandaşların gidecekleri yerde araç kiralama, otel rezervasyonları gibi ek hizmetleri de satın alabilmeleri için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Yeni platformun 21 Ocak itibarıyla devreye alındığı bilgisi verilen açıklamada, uygulamanın "https://bilet.tcdd.gov.tr/" internet adresinden, IOS ve Android mobil uygulamalarına ait mağazalardan ücretsiz indirilebileceği bildirildi.

Açıklamada, eski uygulamada olduğu gibi yeni platformun da hem görme hem de hareket kısıtlı vatandaşlar için yüzde 100 kullanım kolaylığı sağladığı ifade edildi.

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