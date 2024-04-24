Tren hareket halinde yandı. Birden alev aldı

Ontario eyaletindeki London kentinde ahşap malzeme taşıyan seyir halindeki bir trenin 5 vagonu aniden alev aldı.

Pazar günü meydana gelen olayda mnakinist olup bitenden habersiz yoluna devam ederken, yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

London İtfaiye Teşkilatı olayda yaralanan olmadığı, yangının 1 saat 20 dakika içinde söndürüldüğü ve demiryolu hattı üzerindeki bir binada hasar oluştuğunu açıkladı.

Trendeki hasarın 25 bin dolar, binadaki hasarın ise yaklaşık 10 bin dolar olduğu kaydedilen açıklamada, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.