Tren seferlerinde değişiklik

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, tren seferlerine yol çalışmaları nedeniyle değişikliğe gidildi.

KAYNAK: İHA
Tren seferlerinde değişiklik

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün İnternet sitesinde yer alan bilgi duyurusuna göre, “Adana-Mersin-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı Projesi” çerçevesinde yürütülen yol çalışmaları sebebiyle Adana-Mersin ve İskenderun-Mersin, İslahiye-Mersin bölgesel tren seferlerinde değişiklik yapıldı.

Bu çerçevede, çalışmalar için geniş zaman aralığı oluşturmak amacıyla bugünden itibaren Adana ile Mersin arasında tek hat tren işletmeciliği yapılacak. Bu nedenle Adana ile Mersin arasında 6+6 ve İskenderun ile Mersin arasında 2+2 sefer olmak üzere bölgesel tren seferleri toplamda 8+8 olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca yolcu taleplerini karşılamak amacıyla bunlardan 4+4 sefer, iki dizi halinde 524 yolcu kapasiteyle hizmet verilecek.

Projenin en önemli kısmın oluşturan Mersin ile Adana arasındaki 2 hatlı mevcut demir yolu hattı rehabilite edilerek buraya 2 hat daha ilave edilecek. Projenin tamamlanmasıyla Mersin ile Adana arasında seyahat daha konforlu, güvenli ve kısa sürede tamamlanacak.

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