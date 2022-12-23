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Gaziantep'te 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te Elazığ-Adana seferini yapan bir trende, şüpheli 2 yolcunun üzerinden 10 kilo 630 gram esrar ele geçirildi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 09:26
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Trende yolculuk yapan iki şüpheliden uyuşturucu çıktı

Gaziantep'te 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Gaziantep'te trenle yolculuk yapan 2 yolcunun üzerinde ve yanında taşıdıkları paketlerde yapılan aramalarda 10 kilo 630 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İslahiye Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi tren garında Elazığ-Adana seferini yapan trende 2 yolcudan şüphelendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle şüpheli 2 yolcunun üzerinde ve yanında bulunan paketlerde arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde 10 kilo 630 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

 

(Kaynak: İHA)

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