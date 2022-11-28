 Trendyol, Paylaşma Günü’nde sepette iyilik ile STK’ları güçlendiriyor

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, bu yıl üçüncü kez düzenlenen 29 Kasım Paylaşma Günü'nde herkesi Sepette İyilik Hareketi ile sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmeye çağırıyor.

2012 yılında ABD’de başlayan, 2022 itibarıyla 80’den fazla ülkede bir sosyal sorumluluk hareketi olarak yayılan Giving Tuesday, ülkemizde iki yıldır Paylaşma Günü olarak düzenleniyor. Paylaşma Günü’nün ilk destekçilerinden olan Trendyol, iki yıldır sürdürdüğü Sepette İyilik Hareketi’ni bu özel günle buluşturarak bir kez daha sivil toplumla birlikte bağışçılık ve gönüllülüğe çağrı yapıyor.

STK’ların kaynak yaratmak için hazırladığı ürünleri, Sepette İyilik Hareketi kapsamında tek bir çatı altında toplayan Trendyol, 58 STK’nın 3 bin adet ürününü platform üzerinden tüm Türkiye ile buluşturuyor. Bu ürünlerin satışından elde edilen gelir doğrudan sivil toplum kuruluşlarına aktarılıyor.

Sivil toplum kuruluşlarına inovatif sürdürülebilir kaynak yaratma modeli olarak planlanan Sepette İyilik hareketi aracılığıyla Trendyol, bireysel bağışçılığı da oldukça kolaylaştırıyor. Aynı zamanda STK’ların dijitalleşmelerine, görünürlüklerinin artmasına ve farkındalık oluşturmalarına katkı sağlıyor.

TÜSEV: Paylaşma Günü’nün paydaş ağı giderek büyüyor

Paylaşma Günü’nün ülke koordinatörlüğünü Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) üstleniyor. TÜSEV Genel Sekreteri Rana Kotan, öncülük ettikleri Paylaşma Günü ile ilgili şunları söyledi:

“Bugün 80’den fazla ülkede aynı anda kutlanan bir cömertlik hareketi olan Paylaşma Günü’nü ülkemize taşıdığımız için oldukça mutluyuz. Bireylerden sivil toplum kuruluşlarına, özel sektör kurumlarından eğitim kurumlarına tüm paydaşları, senede bir gün cömertliğin, bağışçılığın ve gönüllülüğün etrafında bir araya getirerek dayanışmanın gücünü ve güzelliğini hissediyoruz. Yeni iş birliklerine ve çok daha fazlasına vesile olan Paylaşma Günü üçüncü yılında paydaş ağını giderek genişletmeye devam ediyor. Paylaşma Günü’nün Türkiye’de bilinen, hatırlanan ve sürekli bir şekilde kutlanan bir gün haline gelme yolculuğunda ilk günden beri topluma katkı programları çerçevesinde etkili bir paydaşı olan Trendyol, Sepette İyilik ile Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarına önemli bir destek sunmayı bu sene de sürdürüyor. Bu desteğin daha fazla kuruma ilham vermesini ve böylelikle Paylaşma Günü’nün etkisinin daha da büyümesini umut ediyoruz.”

Paylaşma Günü’ne Sepette İyilik ile destek verin

Trendyol’un, Sepette İyilik Hareketi ile Paylaşma Günü’nü ilk yıldan itibaren desteklediğini belirten Trendyol Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, “Paylaşma Günü 2020 yılında TÜSEV’in liderliğinde ülkemizde kutlanmaya başladığında Sepette İyilik Hareketimiz ile bu anlamlı günün ilk destekçilerinden olduk. Sepette İyilik ile Paylaşma Günü’nün ortak amaca hizmet etmesinden dolayı güçlü bir çarpan etkisi yarattığına inanıyoruz. Trendyol, içinde bulunduğu ekosistemle birlikte etki alanı yüksek bir e-ticaret platformu. Sepette İyilik Hareketi’ni de ‘bu etkiyi toplum yararına nasıl dönüştürebiliriz’ ana fikriyle iki yıl önce başlattık. Platformumuzda sadece STK’lara özel bir alan açarak onları Sepette İyilik çatısı altında müşterilerimizle buluşturduk. 10 STK ile çıktığımız yolda bugün 58 STK’ya ulaştık. İki yılın sonunda Sepette İyilik Hareketi’ne katılan STK’lar yaratılan kaynak 7 milyon TL’yi aştı. Bu bağlamda, ülkemizde bağışçılık kültürüne katkı sağlayan tek özel gün olan Paylaşma Günü’nde de, TÜSEV ile birlikte bağışçılığı teşvik etmekten, farkındalık yaratmaktan, STK’larımıza dolayısıyla da topluma katkı sağlamaktan dolayı çok mutluyuz.”

Trendyol Sepette İyilik ile Paylaşma Günü’nde STK’lara destek olmak için >> https://www.trendyol.com/s/sepette-iyilik