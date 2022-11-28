28 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Reklam
  • >
  •  Trendyol, Paylaşma Günü’nde sepette iyilik ile STK’ları güçlendiriyor

 Trendyol, Paylaşma Günü’nde sepette iyilik ile STK’ları güçlendiriyor

Trendyol, 29 Kasım #PaylaşmaGünü'nde milyonlarca müşterisini sivil toplum kuruluşlarına destek olmaya davet ediyor. Uluslararası dayanışma kampanyası Giving Tuesday’in Türkiye uygulaması olan ve ülkemizde üçüncü kez düzenlenen Paylaşma Günü’nde Trendyol, Sepette İyilik ile 58 sivil toplum kuruluşunun 3 bin ürününü müşterileriyle buluşturuyor. Trendyol, bu ürünlerin satışından elde edilen tüm geliri doğrudan sivil toplum kuruluşlarına aktarıyor.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 17:11
Takip Et

 Trendyol, Paylaşma Günü’nde sepette iyilik ile STK’ları güçlendiriyor

 Trendyol, Paylaşma Günü’nde sepette iyilik ile STK’ları güçlendiriyor
+
Aa
-

 

 

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, bu yıl üçüncü kez düzenlenen 29 Kasım Paylaşma Günü'nde herkesi Sepette İyilik Hareketi ile sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmeye çağırıyor.

2012 yılında ABD’de başlayan, 2022 itibarıyla 80’den fazla ülkede bir sosyal sorumluluk hareketi olarak yayılan Giving Tuesday, ülkemizde iki yıldır Paylaşma Günü  olarak düzenleniyor. Paylaşma Günü’nün ilk destekçilerinden olan Trendyol, iki yıldır sürdürdüğü Sepette İyilik Hareketi’ni bu özel günle buluşturarak bir kez daha sivil toplumla birlikte bağışçılık ve gönüllülüğe çağrı yapıyor.

STK’ların kaynak yaratmak için hazırladığı ürünleri, Sepette İyilik Hareketi kapsamında tek bir çatı altında toplayan Trendyol,  58 STK’nın 3 bin adet ürününü platform üzerinden tüm Türkiye ile  buluşturuyor.  Bu ürünlerin satışından elde edilen gelir doğrudan sivil toplum kuruluşlarına aktarılıyor.

Sivil toplum kuruluşlarına inovatif sürdürülebilir kaynak yaratma modeli olarak planlanan Sepette İyilik hareketi aracılığıyla Trendyol, bireysel bağışçılığı da oldukça kolaylaştırıyor.  Aynı zamanda STK’ların dijitalleşmelerine, görünürlüklerinin artmasına ve farkındalık oluşturmalarına katkı sağlıyor.

TÜSEV: Paylaşma Günü’nün paydaş ağı giderek büyüyor

Paylaşma Günü’nün ülke koordinatörlüğünü Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) üstleniyor. TÜSEV Genel Sekreteri Rana Kotan, öncülük ettikleri Paylaşma Günü ile ilgili şunları söyledi:

“Bugün 80’den fazla ülkede aynı anda kutlanan bir cömertlik hareketi olan Paylaşma Günü’nü ülkemize taşıdığımız için oldukça mutluyuz. Bireylerden sivil toplum kuruluşlarına, özel sektör kurumlarından eğitim kurumlarına tüm paydaşları, senede bir gün cömertliğin, bağışçılığın ve gönüllülüğün etrafında bir araya getirerek dayanışmanın gücünü ve güzelliğini hissediyoruz. Yeni iş birliklerine ve çok daha fazlasına vesile olan Paylaşma Günü üçüncü yılında paydaş ağını giderek genişletmeye devam ediyor.  Paylaşma Günü’nün Türkiye’de bilinen, hatırlanan ve sürekli bir şekilde kutlanan bir gün haline gelme yolculuğunda ilk günden beri topluma katkı programları çerçevesinde etkili bir paydaşı olan Trendyol, Sepette İyilik ile Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarına önemli bir destek sunmayı bu sene de sürdürüyor. Bu desteğin daha fazla kuruma ilham vermesini ve böylelikle Paylaşma Günü’nün etkisinin daha da büyümesini umut ediyoruz.”

Paylaşma Günü’ne Sepette İyilik ile destek verin

Trendyol’un, Sepette İyilik Hareketi ile Paylaşma Günü’nü ilk yıldan itibaren desteklediğini belirten Trendyol Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, “Paylaşma Günü 2020 yılında TÜSEV’in liderliğinde ülkemizde kutlanmaya başladığında Sepette İyilik Hareketimiz ile bu anlamlı günün ilk destekçilerinden olduk. Sepette İyilik ile Paylaşma Günü’nün ortak amaca hizmet etmesinden dolayı güçlü bir çarpan etkisi yarattığına inanıyoruz. Trendyol, içinde bulunduğu ekosistemle birlikte etki alanı yüksek bir e-ticaret platformu. Sepette İyilik Hareketi’ni de ‘bu etkiyi toplum yararına nasıl dönüştürebiliriz’ ana fikriyle iki yıl önce başlattık.  Platformumuzda sadece STK’lara özel bir alan açarak onları Sepette İyilik çatısı altında müşterilerimizle buluşturduk. 10 STK ile çıktığımız yolda bugün 58 STK’ya ulaştık. İki yılın sonunda Sepette İyilik Hareketi’ne katılan STK’lar yaratılan kaynak 7 milyon TL’yi aştı. Bu bağlamda, ülkemizde bağışçılık kültürüne katkı sağlayan tek özel gün olan Paylaşma Günü’nde de, TÜSEV ile birlikte bağışçılığı teşvik etmekten, farkındalık yaratmaktan, STK’larımıza dolayısıyla da topluma katkı sağlamaktan dolayı çok mutluyuz.”

Trendyol Sepette İyilik ile Paylaşma Günü’nde STK’lara destek olmak için >> https://www.trendyol.com/s/sepette-iyilik

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
1
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
2
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
3
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
4
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
5
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
6
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Kafasına bayrak direği ile vurulan Altay kalecisinin durumu belli oldu
7
﻿Kafasına bayrak direği ile vurulan Altay kalecisinin durumu belli oldu
﻿Kafasına bayrak direği ile vurulan Altay kalecisinin durumu belli oldu
﻿50 milyonluk devre mülk vurgununda yeni gelişme
﻿50 milyonluk devre mülk vurgununda yeni gelişme
﻿50 milyonluk devre mülk vurgununda yeni gelişme
﻿Çok lezzetliler ama damarları büzüyorlar
﻿Çok lezzetliler ama damarları büzüyorlar
﻿Çok lezzetliler ama damarları büzüyorlar
﻿Üzerine oturduğu sokak köpeğini boğmaya çalıştı
﻿Üzerine oturduğu sokak köpeğini boğmaya çalıştı
﻿Üzerine oturduğu sokak köpeğini boğmaya çalıştı
﻿İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa personel alacak
﻿İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa personel alacak
﻿İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.