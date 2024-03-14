Trenin çarptığı araç hurdaya döndü

Kaynak: İHA
Trenin çarptığı araç hurdaya döndü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Aşiyan mevkiinde bir yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

İrem S. yönetimindeki 06 BCU 072 plakalı otomobil, hemzemin geçitten geçerken yük treniyle çarpıştı ve araç hurdaya döndü.

Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralı kadın sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi ve durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı.

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