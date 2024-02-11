Trinidad ve Tobago kıyılarını etkileyen petrol sızıntısıyla mücadele ediyor

Kaynak: AA
Trinidad ve Tobago kıyılarını etkileyen petrol sızıntısıyla mücadele ediyor
Karayipler'deki Trinidad ve Tobago, alabora olan gemiden sızarak kıyı şeridini kirleten petrolü temizlemeye çalışıyor.

BBC'nin haberine göre, yetkililer, Cove sanayi bölgesi açıklarında 7 Şubat'ta alabora olan gemiden petrol sızdığını belirtti.

Ülkenin güneybatı sahilinin en az 15 kilometresinin sızıntıdan etkilendiği bilgisini paylaşan yetkililer, petrol sızıntısıyla mücadele için acil durum ilan etmeyi planladıklarını kaydetti.

Petrolün temizlenmesi için yapılan çalışmalara yaklaşık 1000 kişi katılıyor.

Tobago adasının genel sekreteri Farley Augustine Cumartesi günü yaptığı açıklamada, hükümetin kazayı en yüksek seviye olan 3. felaket olarak tanımlayabileceğini söylemişti.

Adı yalnızca The Gulfstream olarak tanımlanan gemi, geçtiğimiz Çarşamba günü Cove Eco-Industrial Estate kıyısı açıklarında alabora oldu.

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