Troya Kültür Yolu Festivali devam ediyor

Çanakkale’de, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde Anadolu Hamidiye Tabyası'nda Anı Dalışı Etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılanlardan bazıları, profesyonel dalgıçlarla Anadolu Hamidiye Tabyası açıklarındaki Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda dalış gerçekleştirdi. Etkinliğe özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi.

Anadolu Hamidiye Tabyası'ndaki konser alanında ünlü oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan sahnede yer aldı.

Şarkıcı konser öncesinde "Daha önce Çanakkale'de hiç sahneye çıkmadım ama ilginçtir ki ben askerliğimi burada yaptım. O yıllarda asker arkadaşlarıma şarkı söyledim." diyerek, Çanakkale ile ilgili anılarını paylaştı.

Etkinlikler kapsamında Nedime Hanım Konağı'nın bahçesinde Çanakkale Barış Korosu sahne aldı. Kilitbahir Kalesi'nde ise Retrobüs Grubu dinleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Festival kapsamında ÇOMÜ İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde Erhan Yazıcıoğlu, Volkan Severcan, Şebnem Özinal, Gülen Kahraman gibi usta tiyatrocuların rol aldığı "Vişne Bahçesi" oyunu tiyatro severlerin beğenisine sunuldu.

Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında yer alan "Perdeler açılıyor" etkinliğinde, "Onlarca parçaya ayrılmış bir kap nasıl tümlenir?", "Denizden çıkan bir eser tuzdan nasıl arındırılır?", "Ortam koşulları ideal düzeye nasıl getirilir?", "Fotoğraflı ve yazılı belgeleme nasıl yapılır?" soruları yanıt buldu.

Troya Müzesi Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı'na gelen ziyaretçiler, antik kent kazıları ile çeşitli yollarla elde edilmiş tarihi eserlerin restorasyon ve konservasyon süreçlerini canlı izledi.

Çanakkale İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nde Garip Ay tarafından düzenlenen Ebru Performansı Mapping Gösterisi ilgi gördü.

Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında Mahal Sanat'ta Troya Kazıları Sanat Ekibi'nin sergisi "Kanatlı sözler, izler" görülebiliyor.

Devlet Güzel Sanatlar Sergi Salonu'nda ise "Hesap İşi" sergisi yer alırken, Çanakkale Evi'nde "Devrim Erbil'in Renkleri" sergisi ziyaretçilerin beğenisini topladı.