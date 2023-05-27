TRT Erdoğan'ın montaj itirafını yayından kaldırdı. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na PKK desteği videolarının sahte olduğunu kabul etmişti

Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinden önce düzenlediği tüm mitinglerde, CHP'nin 'Haydi' reklam filmine montaj ile PKK elebaşı eklenen videosunu vatandaşlara izletmişti.

Halktv’de yer alan bilgilere göre, 14 Mayıs seçimleri için yapılan siyasi çalışmalarda tartışmalı konulardan biri de Erdoğan'ın katıldığı tüm mitinglerde izlettiği Kılıçdaroğlu'nun 'Haydi' reklam filmine montaj ile PKK elebaşı eklenen videosu olmuştu.

Erdoğan TRT canlı yayınında katıldığı programda kendisine yöneltilen bu soru üzerine görüntülerin montaj olduğunu kabul etti.

Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle 'haydi haydi' türü video çekimleri var. Ama montaj ama şu ama bu. Video çekimleri yaptılar" ifadelerini kullandı.

TRT YAYINDAN KALDIRDI

Erdoğan'ın itiraf niteliğindeki gündem olan açıklamalarını TRT telif atarak yayından kaldırdı.

TRT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri öncesi miting meydanlarında vatandaşlara izlettiği montaj videolara yönelik "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var, bunları yayımladılar. Ama montaj, ama şu, ama bu" açıklamalarının yer aldığı videoyu telif atarak yayından kaldırdı.

Erdoğan'ın izlettiği montajlı görüntülere de erişim engeli getirilmişti.

KILIÇDAROĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Erdoğan'ın söz konusu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. O görüntülere ilk tepki Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Montajcı sahtekar" ifadelerini kullandı.