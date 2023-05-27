TRT Erdoğan'ın montaj itirafını yayından kaldırdı. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na PKK desteği videolarının sahte olduğunu kabul etmişti

TRT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu PKK ile ilişkilendiren montaj videoların sahte olduğunu itiraf ettiği anlara telif atarak yayından kaldırdı.

TRT Erdoğan'ın montaj itirafını yayından kaldırdı. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na PKK desteği videolarının sahte olduğunu kabul etmişti

Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinden önce düzenlediği tüm mitinglerde, CHP'nin 'Haydi' reklam filmine montaj ile PKK elebaşı eklenen videosunu vatandaşlara izletmişti.

Halktv’de yer alan bilgilere göre, 14 Mayıs seçimleri için yapılan siyasi çalışmalarda tartışmalı konulardan biri de Erdoğan'ın katıldığı tüm mitinglerde izlettiği Kılıçdaroğlu'nun 'Haydi' reklam filmine montaj ile PKK elebaşı eklenen videosu olmuştu.

Erdoğan TRT canlı yayınında katıldığı programda kendisine yöneltilen bu soru üzerine görüntülerin montaj olduğunu kabul etti.

yuiyhk.jpg

Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle 'haydi haydi' türü video çekimleri var. Ama montaj ama şu ama bu. Video çekimleri yaptılar" ifadelerini kullandı.

TRT YAYINDAN KALDIRDI

Erdoğan'ın itiraf niteliğindeki gündem olan açıklamalarını TRT telif atarak yayından kaldırdı.

TRT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri öncesi miting meydanlarında vatandaşlara izlettiği montaj videolara yönelik "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var, bunları yayımladılar. Ama montaj, ama şu, ama bu" açıklamalarının yer aldığı videoyu telif atarak yayından kaldırdı.

Erdoğan'ın izlettiği montajlı görüntülere de erişim engeli getirilmişti.

KILIÇDAROĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Erdoğan'ın söz konusu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. O görüntülere ilk tepki Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Montajcı sahtekar" ifadelerini kullandı.

344.jpg

telif.jpg

İlgili Haberler
Akşener’den Erdoğan’ın ‘montaj’ itirafına sert tepki: Kılıçdaroğlu’na biri saldırsa azmettiricisi Erdoğan’dır
Erdoğan'ın montaj itirafının ardından yaptığı savunma pes dedirtti
Erdoğan mitinglerde izlettiği Kılıçdaroğlu'na PKK desteği videolarının montaj olduğunu itiraf etti
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’ın itirafına sert tepki: Montajcı sahtekar
Öne Çıkanlar
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Amerikan Hazine Bakanı Yellen'den Kongre'ye iflas uyarısı Dünya
Amerikan Hazine Bakanı Yellen'den Kongre'ye iflas uyarısı
Sahil Güvenlik denizden binin üzerinde kaçak göçmen topladı Güncel
Sahil Güvenlik denizden binin üzerinde kaçak göçmen topladı
Biden Rusya-Belarus anlaşmasından rahatsız oldu Dünya
Biden Rusya-Belarus anlaşmasından rahatsız oldu
Hayvana istismarda bulunan şüpheli yakalandı Güncel
Hayvana istismarda bulunan şüpheli yakalandı
Kırkikindi yağışları kabusumuz olacak. 12 ili fırtına ve dolu vuracak Güncel
Kırkikindi yağışları kabusumuz olacak. 12 ili fırtına ve dolu vuracak
Windows güncellemesi bu işlevleri bozdu. Microsoft’tan uyarı geldi Teknoloji - Otomotiv
Windows güncellemesi bu işlevleri bozdu. Microsoft’tan uyarı geldi