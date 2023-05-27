Kuveytli gazeteci Erdoğan'a destek çağrısı yaptı. Muhalefeti bakın neye benzetti

Abdülaziz el-Fadli isimli gazeteci, Erdoğan'a destek çağrısı yaptığı. Çağrısında Arap İsyanı'ndan örnek verdi.

Kuveytli gazeteci Erdoğan'a destek çağrısı yaptı. Muhalefeti bakın neye benzetti

Yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi yurtdışından Erdoğan’a destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.

Bu kez Kuveytli gazeteci Abdülaziz el-Fadli Erdoğan için çağrıda bulundu. Abdülaziz el-Fadli, ekonomik anlamda batıdan söz aldıklarını söyleyen muhalefete inanmamaları gerektiğini söyleyerek, "Türkiye'deki kardeşlerimize çağrımdır; ekonomik anlamda batıdan söz aldıklarını söyleyen muhalefete inanmayın. Bu sözlere aldanıp batı yanlılarını seçen milletler özgürlüklerini kaybetti. Araplar, kendilerine devlet sözü verenlere aldanıp Osmanlı'ya karşı geldiler ve işgal edildiler. Bu yaşananlardan ders çıkarın ve Erdoğan'ı destekleyin." dedi.

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