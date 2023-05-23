Erdoğan mitinglerde izlettiği Kılıçdaroğlu'na PKK desteği videolarının montaj olduğunu itiraf etti

Erdoğan, seçimlerden önce düzenlediği tüm mitinglerde, CHP'nin 'Haydi' reklam filmine montaj ile PKK elebaşı eklenen videosunu sahiplendi. Erdoğan görüntülerin montaj olduğunu da itiraf etti. Erdoğan "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle çekimleri var. Ama montaj, ama şu bu" dedi.

Erdoğan mitinglerde izlettiği Kılıçdaroğlu'na PKK desteği videolarının montaj olduğunu itiraf etti

14 Mayıs seçimleri için yapılan siyasi çalışmalarda tartışmalı konulardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tüm mitinglerde izlettiği Kılıçdaroğlu'nun 'Haydi' reklam filmine montaj ile PKK elebaşı eklenen videosu olmuştu.

Erdoğan TRT canlı yayınında katıldığı programda kendisine yöneltilen bu soru üzerine görüntülerin montaj olduğunu kabul etti.

Erdoğan, yine de Kılıçdaroğlu ve PKK elebaşısının birlikte çekim yaptığını iddia etmeye devam etti.

Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle 'haydi haydi' türü video çekimleri var. Ama montaj ama şu ama bu. Video çekimleri yaptılar" ifadelerini kullandı.

İŞTE ERDOĞAN'IN O SÖZLERİ

CHP Genel Başkanı sırtını PKK terör örgütüne dayamıştır. Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. 'Haydi, haydi' türü. Ama montaj ama şu ama bu. PKK'lılar videolarla bunlara destek verdi.

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