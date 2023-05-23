Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’ın itirafına sert tepki: Montajcı sahtekar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İktidara yakınlığı ile bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin "Kim ne ile video çekmiş" sorusuna yanıt veren Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kandil'de video kaydının olduğunu ileri sürdü.

Montaj olduğu bilinen video hakkında Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, Kandil'dekilerle video çekimleri var, bunları yayımladılar" dedi. Oluşan sessizliğin ardından Erdoğan, "Ama montaj ama şu ama bu" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: "MONTAJCI SAHTEKAR"

Erdoğan'ın söz konusu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. O görüntülere ilk tepki Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Montajcı sahtekar" ifadelerini kullandı.