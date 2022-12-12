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TRT muhabirinin çıkış haberi. Yüzde makyaj, üzerinde şık bir pardesü, ayağında çizme seradan yayın yaptı

TRT muhabiri Özlem Pirim, Antalya'daki canlı yayın sırasında zor anlar yaşadı. Dizlerine kadar suyun içine giren muhabirin yaşadığı zorluk ekranlara yansıdı. Tecrübeli muhabirlerden "Bütün muhabirler bilir ki sel haberine böyle gidilmez" yorumu geldi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 16:31
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TRT muhabirinin çıkış haberi. Yüzde makyaj, üzerinde şık bir pardesü, ayağında çizme seradan yayın yaptı. Bütün muhabirler bilir ki sel haberine böyle gidilmez

TRT muhabirinin çıkış haberi. Yüzde makyaj, üzerinde şık bir pardesü, ayağında çizme seradan yayın yaptı
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Antalya'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış hayatı felç etti. Dereler taştı, Finike ve Kumluca'da çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bölgede yaşayan vatandaşlara “evden çıkmayın” uyarısı yapıldı.

Bölgedeki son durumu canlı yayında aktaran TRT Haber muhabiri Özlem Pirim ise yüzde makyaj, üzerinde şık bir pardüse, ayağında çizmeyle seradan canlı yayın yaptı.

Finike’de sel sularının zarar verdiği bir seranın içinden yayın yapan Pirim, neredeyse dizlerine kadar suyun içine girdi. Seranın çatısından sızan yağmur damlaları Pirim’in suratına aktı.

Özlem Pirim, yaşadığı zor şartlara rağmen canlı yayında haberi sunmaya devam etti.

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Ahmet
12.12.2022 16:45
Yesinler senin makyajını. Yesinler sana bu haberi yaptıran halk düşmanlarını.  
 
Damla Su Sevinç
12.12.2022 16:43
Dünyanın tüm apolarını almış, öylece bırakmışlar. Ta padişah dönemi, inönü, özal. Sonra birbirlerini ağırlayıp duruyorlar. Biz asla bunlar değiliz, asla. Tv ya bakın hepsi bunlar.  
 
akgezen
12.12.2022 16:40
Böyle gidilmeyeceğini yaşayarak öğrenmiş oldu.  
 
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