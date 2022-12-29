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AKP'li vekilden kendisine soru sormak isteyen muhabire azar

AKP Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, kendisine soru sormak isteyen muhabiri "Bir şey sorma bana, terbiyesiz" diyerek çıkıştı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 13:43
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AKP milletvekilinden kendisine soru sormak isteyen muhabire azar

AKP'li vekilden kendisine soru sormak isteyen muhabire azar
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AKP Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ile muhabir arasında tartışma yaşandı.

Muhabir, Nazilli'deki bazı projelere karşı çıktığı iddia edilen vekile konuya ilişkin soru sordu.

Soruya sinirlenen Bekir Kuvvet Erim, "Bir şey sorma bana ya. Ben hiçbir projeye karşı çıkmadım. Terbiyesiz" diye muhabire çıkıştı.

Bekir Kuvvet Erim KİMDİR?

Adalet ve Kalkınma Partisi 27. Dönem Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim aslen, Aydın, Nazilli İlçesi, İsabeyli Mahallesi nüfusuna kayıtlıdır.

İlköğretim eğitimini doğup büyüdüğü İsabeyli’de tamamlamış ardından, İzmir Karşıyaka Özel Erdem Koleji, Nazilli Lisesi ve Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde eğitim görmüştür.

Nazilli Eğitim Enstitüsü Matematik bölümü mezuniyetinin ardından, Matematik öğretmeni olmuştur. Evli ve bu evliliğinden iki evladı olan Bekir Kuvvet Erim, kendisine ait arazi’de cam seralar yapmış ve Nazilli ile çevresini seracılık ile tanıştırmıştır.

1993 senesine kadar Bozdoğan, Nazilli, Ortaklar, Dalama ve çevrelerine cam ve plastik örtülü seralar imal etmiştir.

1994’te Turyap Nazilli Temsilcisi olarak, gayrimenkul sektöründe hizmet vermeye başlamıştır. 1999 senesinde Anavatan Partisi’nden 1. sırada Meclis üyesi seçilmiş, 2009 yılında AK Parti’den Belediye Başkanı seçilmiştir.

İş hayatı ve siyasi kimliğinin yanı sıra spor dünyası ile de iç içe olan milletvekili, Aydın Otomobil Sporları Kulübü Derneği Başkanıdır. Ayrıca MÜSİAD Aydın Şubesi kurucu üyesi, Ege Otomobil Sporlar Kulübü Derneğininde başkanlığını yapmıştır.

Uzun yıllardır motor sporları ile ilgilenen Bekir Kuvvet Erim, 1993 yılında Türkiye Ralli Şampiyonası Grup A-sınıf 6, 2001’de Grup N-Sınıf 3 ve 2002 Citroen Trophy Ralli Şampiyonu olmuştur.

Tenis oynamayı ve yürüyüş yapmayı seven Bekir Kuvvet Erim ayrıca İsabeyli Şırlanspor Kulübü Derneği başkanlığı ve İsabeyli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi başkanlığını da üstlenmiştir.

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KLASİK AKP 'Lİ
29.12.2022 13:56
TEKİR ZAYİF 'TAN SALVO.  
 
Remzi Ertürk
29.12.2022 13:55
Size ilk seçimde halk soru soracak ve GERÇEK HUKUK içinde Silivri'ye gönderecek. Silivri'yi bilmiyor olabilirsin. İstanbul'un şirin bir ilçesi.Bu arada Ahzab, 37. 50. ve ayetleri oku. İçeride dua ede  
 
Azdılar, nazikdiler
29.12.2022 13:47
Çok oldular.  
 
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