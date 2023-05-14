TRT, propaganda konuşmalarının kamera arkası görüntülerini yayınladı. İzleyenlere tebessüm ettirdi

TRT, Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi parti temsilcilerinin propaganda konuşmalarının kamera arkası görüntülerini yayınladı.

TRT, propaganda konuşmalarının kamera arkası görüntülerini yayınladı. İzleyenlere tebessüm ettirdi

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için bugün sandık başına gidiyor.

Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanacak.

Buna göre; Seçim yasakları sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

Dün saat 18.00'de başlayan propaganda yasağı ise 24 saat devam edecek. Yarın sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.

SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ TRT EKRANLARINA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi parti temsilcileri propaganda yasağı başlamadan önce TRT ekranlarında konuşma yaptı.

Siyasilerin sert ve gergin anlarını izlediğimiz propaganda anlarının bir de kamera arkası görüntüleri var. TRT, o anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

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