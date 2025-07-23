TRT yorumcusu açıkladı! İşte isim isim Galatasaray'a gelecek ve ayrılacak oyuncular...

Galatasaray yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürürken, TRT Spor yorumcularından Evren Göz sarı-kırmızlılarda teknik direktör Okan Buruk'un planını açıkladı. Tecrübeli yorumcu, transfer gündemi hakkında çarpıcı sözler kullanırken, Günay Güvenç ve Yunus Akgün ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

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İşte Evren Göz'ün açıklamaları;

"Galatasaray, Osimhen'den sonra Manchester City kalecisi Ederson ile görüşüyor. Kulübü biraz bonservis konusunda fiyat düşerse transfer olacak gibi duruyor. Çünkü Ederson Galatasaray'a sıcak bakıyor.Osimhen ve Ederson'dan sonra sol stoper isteniyor. Zaten sağ ayaklı Kaan Ayhan, Metehan ve Arda Ünyay gibi isimler var. Nelsson ve Cuesta gidecek. Sağ bekte Sallai, Kaan ve Jelert oynayabiliyor ama sağ beke de takviye planlanıyor. Jelert de muhtemelen gidecek.- Orta sahada da rekabeti artırmak adına bir transfer düşünülüyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi kulvarında rotasyonun iyi olması gerekiyor. Avrupa'da 8 maç oynayacaksınız.

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Barış Alper giderse kanat da gelebilir. Premier Lig'de oynama hedefi var. Yönetim tarafından 30 milyon euro isteniyor. Morata gittiği zaman yedek forvet de gelecektir. Yunus ve Günay'ın sözleşmesi uzatıldı. Yakın zamanda açıklanabilir. Mertens'in yerine 10 numara gelir mi? Zor. Çünkü Galatasaray zaten ligin son haftalarında 4-3-3 oynuyordu. Bu sisteme göre transfer yapılacaktır."

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