Ozan Tufan'a 1. Lig'den talip çıktı!

Trabzonspor'un 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Ozan Tufan, bordo mavili formayla ilk sezonunda beklentilerin altında kalmıştı.

Trabzonspor ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcuya sürpriz bir teklif geldi.

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ÇORUM FK'DAN OZAN TUFAN TEKLİFİ

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Ozan Tufan için Trabzonspor’a teklif yaptı. 30 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen ve maaşının tamamını karşılama taahhütünde bulunan Çorum FK’nın teklifi Ozan Tufan tarafından kabul edilmedi.

Trabzonspor’da geçtiğimiz sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan Ozan için gelecek tekliflere açık olduğu öğrenildi.

Bordo-mavililer ile 41 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 2 asist üretti.

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